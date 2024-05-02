Окупантів у Криму «штормить»: у військових частинах лунають сирени
Київ • УНН
Кримський міст перекрито, лунають сирени
У військових частинах росіян у тимчасово окупованому Криму лунає сирена. Про це повідомив Телеграм-канал Крымский ветер, пише УНН.
Перед цим це й же канал повідомив про перекриття руху Кримського мосту для руху автомобільного транспорту.
Додамо
За деякий час до появи цих повідомлень, з’явилася інформація про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території Криму. Після чого, ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі.