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Окупантів у Криму «штормить»: у військових частинах лунають сирени

Київ • УНН

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Кримський міст перекрито, лунають сирени

У військових частинах росіян у тимчасово окупованому Криму лунає сирена. Про це повідомив Телеграм-канал Крымский ветер, пише УНН.

Перед цим це й же канал повідомив про перекриття руху Кримського мосту для руху автомобільного транспорту.

Додамо

За деякий час до появи цих повідомлень, з’явилася інформація про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території Криму. Після чого, ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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