Глибоководний випуск: компанія, що поповнювала іноземні рахунки Тарпана, виграє держтендери на Львівщині

Деталі

Фірма “Коно” виграла в тендері на суму 465 908 грн (з комунальним підприємством “Стрийводоканал”, що на Львівщині), і вже уклала відповідний договір.

Раніше саме фірма “Коно” була посередником у схемі постачання матеріалів для будівництва “Глибоководного випуску” і фігурує у матеріалах кримінального провадження за фактом розкрадання коштів на проекті.

Про це, зокрема, йдеться в Ухвалі суду.

Цитата

“Pipelife Norge AS” після отримання 30.12.2010 від Товариства з обмеженою відповідальністю “Промислово-комерційна фірма “Коно” грошових коштів по договору поставки від 29.11.2010 № 23/10 у розмірі 5 289 217,68 доларів США, 23.02.2011 із свого розрахункового рахунку, відкритого в “Daske Bank A/S of Trondheim of Norway” переведено 810 284, 68 Євро на розрахунковий рахунок № 620044 “SHYSHOVSKA Oksana”, відкритий у “Compagnie Monegasque De Banque”, — йдеться в документі.

Шишовська Оксана — колишня дружина головного підозрюваного справи “Глибоководного випуску” Руслана Тарпана.

До теми

Раніше правоохоронці Монако звернули увагу на компанію “Piplife Norge AS”, через яку, на їх думку, Тарпан та Шишовська вірогідно здійснювали фінансову активність з метою можливого відмивання коштів на проекті “Глибоководний випуск”.

Нагадаємо

Руслан Тарпан — головний підозрюваний в організації та розкраданні держкоштів з проекту “Глибоководний випуск”. Наприкінці минулого року його заочно арештували і, після розгляду апеляції, яку подали адвокати підозрюваного, прокуратура буде ініціювати його екстрадицію з ОАЕ, де Тарпан наразі ймовірно проживає.

Правоохоронці наголошують — в Україні Тарпану загрожує до 12 років ув’язнення.