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15 марта, 19:03 • 103504 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136224 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119504 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113336 просмотра

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15 марта, 12:52 • 102617 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100366 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88427 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВД усиливает украинско-французское экономическое сотрудничество: какие двусторонние документы подписаны и зачем

МВД усиливает украинско-французское экономическое сотрудничество: какие двусторонние документы подписаны и зачем

Киев • УНН

 • 13929 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии “Талес Интернэшнл САС” Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и “Талес Интернэшнл САС”, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Также временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО “Десотель” (Desautel SAS).

Подписание стратегических документов состоялось в рамках встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Глава МВД Украины подчеркнул, что ряд последних экономических проектов, начатых с Францией, стал мощным толчком для вывода украинско-французских отношений на качественно новый партнерский уровень. Проекты активно реализуются в рамках деятельности Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, председателем украинской части которой является министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Реализация совместного проекта с компанией DESAUTEL предоставляет возможность поставки 370 единиц пожарной высотной техники для нужд ГСЧС, что существенно повысит пожарно-спасательные способности и значительно укрепит материально-техническую базу ГСЧС.

Напомним, в прошлом году был также подписан Рамочный Договор между Правительством Французской Республики и Правительством Украины относительно официальной поддержки усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций.

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