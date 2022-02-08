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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 48005 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МВС посилює українсько-французьке економічне співробітництво: які двосторонні документи підписано і навіщо

МВС посилює українсько-французьке економічне співробітництво: які двосторонні документи підписано і навіщо

Київ • УНН

 • 13932 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні, 8 лютого, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та віце-президент з питань Євразії “Талес Інтернешнл САС” Крістоф Лановскі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та “Талес Інтернешнл САС”, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

Також тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук та президент групи Desautel Жером Десотель поставили підписи під Спільною заявою про наміри між ДСНС та АТ “Десотель” (Desautel SAS).

Підписання стратегічних документів відбулося у рамках зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

Очільник МВС України наголосив, що ряд останніх економічних проєктів, започаткованих з Францією, став потужним поштовхом для виведення українсько-французьких відносин на якісно новий партнерський рівень. Проєкти активно реалізовуються в рамках діяльності Змішаної українсько-французької міжурядової комісії з економічного співробітництва, головою української частини якої є міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Реалізація спільного проєкту з компанією DESAUTEL надає можливість постачання 370 одиниць пожежної висотної техніки для потреб ДСНС, що суттєво підвищить пожежно-рятувальні спроможності та значно зміцнить матеріально-технічну базу ДСНС.

Нагадаємо, минулого року було також підписано Рамковий Договір між Урядом Французької Республіки та Урядом України щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій.

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