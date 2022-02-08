Индийский штат Карнатака закрыл школы из-за протестов против запрета ношения хиджабов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Штат Карнатака на юге Индии приказал закрыть школы и колледжи на три дня после того, как вспыхнули протесты в ответ на то, что некоторые школы отказывают во входе ученицам в хиджабах. Об этом УНН пишет со ссылкой на NDTV.