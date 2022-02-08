Индийский штат Карнатака закрыл школы из-за протестов против запрета ношения хиджабов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Штат Карнатака на юге Индии приказал закрыть школы и колледжи на три дня после того, как вспыхнули протесты в ответ на то, что некоторые школы отказывают во входе ученицам в хиджабах. Об этом УНН пишет со ссылкой на NDTV.
Детали
На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что несколько школ в прибрежном городе Удупи отказали во входе девочкам-мусульманкам, которые носят хиджаб, сославшись на приказ министерства образования, что вызвало протесты родителей и учеников.
В последние дни напряженность еще более возросла в Удупи и других районах штата Карнатака, где преобладает индуистское население. Ученицы в хиджабах, которые обычно носят индусы, заполнили классы школ, чтобы продемонстрировать свою поддержку запрета ношения хиджаба в их школах.
Дело, возбужденное одной из студенток, которая заявила в своей петиции, что ношение хиджаба является фундаментальным правом на религию, гарантированным конституцией, слушалось во вторник в Высоком суде штата Карнатака в столице Бангалор.
Хотя окончательное решение пока не вынесено, судья призвал к миру и спокойствию и продолжит рассмотрение петиции в среду.
Дополнение
Правительство штата Карнатака, где 12% населения составляют мусульмане и которыми правит индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната (БДП) премьер-министра Нарендры Моди, заявило в приказе от 5 февраля, что все школы должны придерживаться дресс-кода, установленного руководством.
Министр образования штата Карнатака заявил, что школьный дресс-код был установлен после рассмотрения судебных решений по всей стране о запрете ношения хиджаба в учебных заведениях.
Оппозиционные партии и критики обвиняют правительство БДП на федеральном уровне и уровне штатов в дискриминации религиозных меньшинств и в риске разжигания насилия. Моди защищает свою позицию и говорит, что его экономическая и социальная политика приносит пользу всем индийцам.