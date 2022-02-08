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Індійський штат Карнатака закрив школи через протести проти заборони носіння хіджабів

Індійський штат Карнатака закрив школи через протести проти заборони носіння хіджабів

Київ • УНН

 • 28415 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Штат Карнатака на півдні Індії наказав закрити школи та коледжі на три дні після того, як спалахнули протести у відповідь на те, що деякі школи відмовляють у вході ученицям у хіджабах. Про це УНН пише з посиланням на NDTV.

Деталі

Минулого тижня місцеві ЗМІ повідомили, що кілька шкіл у прибережному місті Удупі відмовили у вході дівчаткам-мусульманкам, які носять хіджаб, пославшись на наказ міністерства освіти, що викликало протести батьків та учнів.

В останні дні напруженість ще більше зросла в Удупі та інших районах штату Карнатака, де переважає індуїстське населення. Учениці в хіджабах, які зазвичай носять індуси, заповнили класи шкіл, щоб продемонструвати свою підтримку заборони носіння хіджабу в їхніх школах.

Справа, порушена однією зі студенток, яка заявила у своїй петиції, що носіння хіджабу є фундаментальним правом на релігію, гарантованим конституцією, слухалася у вівторок у Високому суді штату Карнатака в столиці Бангалор.

Хоча остаточне рішення поки не винесено, суддя закликав до миру та спокою і продовжить розгляд петиції в середу.

Доповнення

Уряд штату Карнатака, де 12% населення складають мусульмани і яким править індуїстська націоналістична партія Бхаратія Джаната (БДП) прем'єр-міністра Нарендри Моді, заявив у наказі від 5 лютого, що всі школи повинні дотримуватися дрес-коду, встановленого керівництвом.

Міністр освіти штату Карнатака заявив, що шкільний дрес-код було встановлено після розгляду судових рішень по всій країні щодо заборони носіння хіджабу у навчальних закладах.

Опозиційні партії та критики звинувачують уряд БДП на федеральному рівні та рівні штатів у дискримінації релігійних меншин та у ризику розпалювання насильства. Моді захищає свою позицію і каже, що його економічна та соціальна політика приносить користь усім індійцям.

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