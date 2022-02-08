Індійський штат Карнатака закрив школи через протести проти заборони носіння хіджабів

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Штат Карнатака на півдні Індії наказав закрити школи та коледжі на три дні після того, як спалахнули протести у відповідь на те, що деякі школи відмовляють у вході ученицям у хіджабах. Про це УНН пише з посиланням на NDTV.