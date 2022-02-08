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15 марта, 19:03 • 103110 просмотра

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Количество больных коронавирусом за сутки может вырасти до 60 тысяч уже в ближайшую неделю - Кузин

Количество больных коронавирусом за сутки может вырасти до 60 тысяч уже в ближайшую неделю - Кузин

Киев • УНН

 • 17613 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суточная заболеваемость коронавирусом уже в ближайшую неделю может возрасти до 60 тысяч новых пациентов. Об этом в эфире Суспильного сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

Цитата

“На прошлой неделе мы фиксировали более 40 тысяч новых больных в сутки. В ближайшие неделю-две суточная заболеваемость может вырасти до 60 тысяч в сутки, и уже после этих пиковых значений мы уже будем ожидать спад заболеваемости до апреля месяца. К апрелю будет спад, а вот пиковые показатели мы ожидаем со середины февраля”, — заявил Кузин.

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Дополнение

В Украине зафиксировано уже 4,34 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 февраля, — более 34 тысяч, почти на половину больше по сравнению с предыдущим днем.

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