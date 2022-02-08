Количество больных коронавирусом за сутки может вырасти до 60 тысяч уже в ближайшую неделю - Кузин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суточная заболеваемость коронавирусом уже в ближайшую неделю может возрасти до 60 тысяч новых пациентов. Об этом в эфире Суспильного сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.
Цитата
“На прошлой неделе мы фиксировали более 40 тысяч новых больных в сутки. В ближайшие неделю-две суточная заболеваемость может вырасти до 60 тысяч в сутки, и уже после этих пиковых значений мы уже будем ожидать спад заболеваемости до апреля месяца. К апрелю будет спад, а вот пиковые показатели мы ожидаем со середины февраля”, — заявил Кузин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закарпатская, Харьковская и Хмельницкая области 11 февраля перейдут в "красную" зону
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,34 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 февраля, — более 34 тысяч, почти на половину больше по сравнению с предыдущим днем.