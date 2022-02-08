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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кількість хворих на коронавірус за добу може зрости до 60 тисяч вже у найближчий тиждень - Кузін

Кількість хворих на коронавірус за добу може зрости до 60 тисяч вже у найближчий тиждень - Кузін

Київ • УНН

 • 17616 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Добова захворюваність на коронавірус вже у найближчий тиждень може зрости до 60 тисяч нових пацієнтів. Про це в ефірі Суспільного повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає УНН.

Цитата

“Минулого тижня ми фіксували понад 40 тисяч нових хворих на добу. У найближчі тиждень-два добова захворюваність може зрости до 60 тисяч на добу, і вже після цих пікових значень ми вже будемо очікувати спад захворюваності до квітня місяця. До квітня буде спадання, а от пікові показники ми очікуємо з середини лютого”, — заявив Кузін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закарпатська, Луганська та Хмельницька області 11 лютого перейдуть у "червону" зону

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,34 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 лютого, — понад 34 тисячі, майже на половину більше у порівнянні з попереднім днем.

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