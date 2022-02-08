Ученые придумали, как лечить рак с помощью МРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Британские ученые разработали новую технологию лечения опухолей, основанную на магнитном воздействии на злокачественные клетки, передает УНН со ссылкой на Advanced Science.
Детали
Новый метод называется "минимально инвазивная абляция под визуальным контролем" (MINIMA, - ред.). В его основе лежит использование аппарата МРТ (магнитно – резонансная томография, - ред.) и металлических нагретых сфер диаметром 2 мм.
МРТ, как правило, применяется с целью диагностики. Но в данном случае магнитное поле, создаваемое сканером, позволяет передвигать стальные шарики внутри тела. Таким образом, сферы начинают двигаться в сторону опухоли с точностью в 0,3 мм.
Благодаря полученному теплу они разрушают раковые клетки и не затрагивают здоровые.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказал, можно ли онкопациентам принимать ацетогенины
Разработка принадлежит группе ученых из Университетского колледжа Лондона. Ученые провели успешные исследования на мышах, крысах и мозге свиньи. Ученые отмечают, что метод MINIMA, после ряда клинических исследований, позволит эффективно лечить онкозаболевания у людей.
По теме
Специалисты Больницы израильской онкологии LISOD рассказали, проводятся ли в Украине клинические исследования и кто может стать участником.