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15 марта, 19:03 • 105962 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141503 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122315 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115914 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104242 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101179 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91822 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123307 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Ученые придумали, как лечить рак с помощью МРТ

Ученые придумали, как лечить рак с помощью МРТ

Киев • УНН

 • 26179 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Британские ученые разработали новую технологию лечения опухолей, основанную на магнитном воздействии на злокачественные клетки, передает УНН со ссылкой на Advanced Science.

Детали

Новый метод называется "минимально инвазивная абляция под визуальным контролем" (MINIMA, - ред.). В его основе лежит использование аппарата МРТ (магнитно – резонансная томография, - ред.) и металлических нагретых сфер диаметром 2 мм.

МРТ, как правило, применяется с целью диагностики. Но в данном случае магнитное поле, создаваемое сканером, позволяет передвигать стальные шарики внутри тела. Таким образом, сферы начинают двигаться в сторону опухоли с точностью в 0,3 мм.

Благодаря полученному теплу они разрушают раковые клетки и не затрагивают здоровые.

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Разработка принадлежит группе ученых из Университетского колледжа Лондона. Ученые провели успешные исследования на мышах, крысах и мозге свиньи. Ученые отмечают, что метод MINIMA, после ряда клинических исследований, позволит эффективно лечить онкозаболевания у людей.

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