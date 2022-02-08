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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Вчені вигадали, як лікувати рак за допомогою МРТ

Вчені вигадали, як лікувати рак за допомогою МРТ

Київ • УНН

 • 26181 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Британські вчені розробили нову технологію лікування пухлин, засновану на магнітному впливі на злоякісні клітини, передає УНН з посиланням на Advanced Science.

Деталі

Новий метод називається "мінімально інвазивна абляція під візуальним контролем" (MINIMA - ред.). В його основі лежить використання апарату МРТ (магнітно - резонансна томографія - ред.) і металевих нагрітих сфер діаметром 2 мм.

МРТ, як правило, застосовується з метою діагностики. Але в даному випадку магнітне поле, створюване сканером, дозволяє пересувати сталеві кульки всередині тіла. Таким чином, сфери починають рухатися в бік пухлини з точністю в 0,3 мм.

Завдяки отриманому теплу вони руйнують ракові клітини і не зачіпають здорові.

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Розробка належить групі вчених з Університетського коледжу Лондона. Вчені провели успішні дослідження на мишах, щурах і мозку свині. Вчені відзначають, що метод MINIMA, після низки клінічних досліджень, дозволить ефективно лікувати онкозахворювання у людей.

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