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Проводятся ли в Украине клинические исследования в онкологии и кто может стать участником

Проводятся ли в Украине клинические исследования в онкологии и кто может стать участником

Киев • УНН

 • 32628 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Из года в год отечественная медицина пополняется инновационными препаратами для лечения рака. Благодаря этому снижается смертность от различных онкологических заболеваний, увеличивается длительность и улучшается качество жизни онкобольных. Но широкому применению того или иного препарата предшествуют клинические исследования. Проводятся ли в Украине такие исследования и кто может стать их участником – читайте в материале УНН.

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Детали

Клиническое исследование – это научное исследование с участием людей, цель которого – оценить безопасность и эффективность нового препарата или расширить спектр его применения. Проведение клинического испытания над тем или иным препаратом говорит о том, что он изучен в лабораторных условиях, был протестирован на животных и на добровольцах.

Может ли обычный человек принять участие в клиническом исследовании

По словам специалистов Больницы израильской онкологии LISOD, которая проводит клинические исследования, для этого отбираются пациенты, которые соответствуют определенным критериям: возраст, пол, диагноз, стадия заболевания и т.п.

Участие в клинических исследованиях имеет ряд преимуществ. Так, к примеру, пациент, принимающий участие в испытаниях, способствует разработке новых методов лечения, которые в будущем могут стать мировым стандартом. Кроме того, любой пациент, принимающий участие в исследовании, получает наиболее эффективное лечение своего заболевания, существующее в данный момент.

Стоит также отметить, что за пациентом, который принимает участие в исследовании, ведется постоянное и тщательное наблюдение.

Если говорить в целом, то клинические исследования — это шанс пройти лечение с новыми лекарствами задолго до того, как такие препараты станут доступны на рынке.

Проводятся ли в Украине клинические исследования

Далеко не все онкобольницы в Украине проводят клинические испытания. Одна из немногих - Больница израильской онкологии LISOD, пациенты которой могут получить лечение инновационными препаратами в рамках проведения клинических исследований.

По словам специалистов Больницы израильской онкологии, пациенты LISOD могут подходить для участия в исследовании в зависимости от диагноза, стадии заболевания и предшествующей терапии. При этом лечение, диагностика и связанные с этим процедуры для пациента предоставляются бесплатно.

Важно также, что пациент может отказаться от участия в исследовании в любой момент. А запланированные процедуры детально описываются прежде, чем он приступит к участию в исследовании.

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Ранее клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Андрей Саулов рассказал чем таргетная терапия отличается от имунной и химиотерапии, и какие виды рака лечит именно таргетная терапия.

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