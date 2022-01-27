Чи проводяться в Україні клінічні дослідження в онкології та хто може стати учасником
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. З року в рік вітчизняна медицина поповнюється інноваційними препаратами для лікування раку. Завдяки цьому знижується смертність від різних онкологічних захворювань, збільшується тривалість і поліпшується якість життя онкохворих. Але широкому застосуванню того чи іншого препарату передують клінічні дослідження. Чи проводяться в Україні такі дослідження і хто може стати їх учасником - читайте в матеріалі УНН.
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Деталі
Клінічне дослідження - це наукове дослідження за участю людей, мета якого - оцінити безпеку і ефективність нового препарату або розширити спектр його застосування. Проведення клінічного випробування над тим чи іншим препаратом говорить про те, що він вивчений в лабораторних умовах, був протестований на тваринах і на добровольцях.
Чи може звичайна людина взяти участь в клінічному дослідженні
За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, яка проводить клінічні дослідження, для цього відбираються пацієнти, які відповідають певним критеріям: вік, стать, діагноз, стадія захворювання і т.д.
Участь в клінічних дослідженнях має ряд переваг. Так, наприклад, пацієнт, який бере участь у випробуваннях, сприяє розробці нових методів лікування, які в майбутньому можуть стати світовим стандартом. Крім того, будь-який пацієнт, який бере участь в дослідженні, отримує найбільш ефективне лікування свого захворювання, існуюче в даний момент.
Варто також відзначити, що за пацієнтом, який бере участь в дослідженні, ведеться постійне і ретельне спостереження.
Якщо говорити в цілому, то клінічні дослідження - це шанс пройти лікування з новими ліками задовго до того, як такі препарати стануть доступні на ринку.
Чи проводяться в Україні клінічні дослідження
Далеко не всі онкохворі в Україні проводять клінічні випробування. Одна з небагатьох - Лікарня ізраїльської онкології LISOD, пацієнти якої можуть отримати лікування інноваційними препаратами в рамках проведення клінічних досліджень.
За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології, пацієнти LISOD можуть підходити для участі в дослідженні в залежності від діагнозу, стадії захворювання і попередньої терапії. При цьому лікування, діагностика та пов'язані з цим процедури для пацієнта надаються безкоштовно.
Важливо також, що пацієнт може відмовитися від участі в дослідженні в будь-який момент. А заплановані процедури детально описуються перш, ніж він приступить до участі в дослідженні.
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