Чи проводяться в Україні клінічні дослідження в онкології та хто може стати учасником

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Деталі

Клінічне дослідження - це наукове дослідження за участю людей, мета якого - оцінити безпеку і ефективність нового препарату або розширити спектр його застосування. Проведення клінічного випробування над тим чи іншим препаратом говорить про те, що він вивчений в лабораторних умовах, був протестований на тваринах і на добровольцях.

Чи може звичайна людина взяти участь в клінічному дослідженні

За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології LISOD, яка проводить клінічні дослідження, для цього відбираються пацієнти, які відповідають певним критеріям: вік, стать, діагноз, стадія захворювання і т.д.

Участь в клінічних дослідженнях має ряд переваг. Так, наприклад, пацієнт, який бере участь у випробуваннях, сприяє розробці нових методів лікування, які в майбутньому можуть стати світовим стандартом. Крім того, будь-який пацієнт, який бере участь в дослідженні, отримує найбільш ефективне лікування свого захворювання, існуюче в даний момент.

Варто також відзначити, що за пацієнтом, який бере участь в дослідженні, ведеться постійне і ретельне спостереження.

Якщо говорити в цілому, то клінічні дослідження - це шанс пройти лікування з новими ліками задовго до того, як такі препарати стануть доступні на ринку.

Чи проводяться в Україні клінічні дослідження

Далеко не всі онкохворі в Україні проводять клінічні випробування. Одна з небагатьох - Лікарня ізраїльської онкології LISOD, пацієнти якої можуть отримати лікування інноваційними препаратами в рамках проведення клінічних досліджень.

За словами фахівців лікарні ізраїльської онкології, пацієнти LISOD можуть підходити для участі в дослідженні в залежності від діагнозу, стадії захворювання і попередньої терапії. При цьому лікування, діагностика та пов'язані з цим процедури для пацієнта надаються безкоштовно.

Важливо також, що пацієнт може відмовитися від участі в дослідженні в будь-який момент. А заплановані процедури детально описуються перш, ніж він приступить до участі в дослідженні.

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