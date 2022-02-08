За Чауса внесли залог в более 710 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. За бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса внесли залог в размере 717, 9 тыс. грн. Об этом журналисту УНН сообщили в ВАКС.
Цитата
“Внесли двумя платежами, но в полном размере”, — сказали в суде.
Что было раньше
ВАКС назначил Чаусу 717 900 грн залога.
Теперь на него возложены следующие обязанности: воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет.
Ранее Чаус находился под домашним арестом.
Контекст
В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса — следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.
6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.
3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса. Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки через государственную границу.
17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса, о возможном похищении которого сообщали с начала апреля. Он возразил, что его похитили в 2021 году.
30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ, но впоследствии — в “Феофании” — его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов.
В суд 15 ноября был направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу дела Чауса.