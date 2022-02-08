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Шахед-136

За Чауса внесли заставу у понад 710 тисяч гривень

За Чауса внесли заставу у понад 710 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. За колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса внесли заставу у розмірі 717, 9 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомили у ВАКС.

Цитата

“Внесли двома платежами, але в повному розмірі”, — сказали в суді.

Що було раніше

ВАКС призначив Чаусу 717 900 грн застави.

Тепер на нього покладені наступні обов’язки:утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет.

Раніше Чаус перебував під домашнім арештом.

Контекст

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітрову банку. Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук.

6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.

3 квітня 2021 року зі слів адвоката стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауса. Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса, про можливе викрадення якого повідомляли з початку квітня. Він заперечив, що його викрали в 2021 році.

30 липня його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ, але згодом — у “Феофанії” — його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт — у межах справи про отримання хабара в 150 тис. доларів.

До суду 15 листопада було скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті справи Чауса.

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