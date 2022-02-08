Семь индийских солдат погибли под лавиной в Гималаях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Во вторник спасатели индийской армии обнаружили тела семи солдат, погребенных под лавиной во время патрулирования удаленной границы Гималаев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Agence France Presse.
Детали
Войска были частью более крупного развертывания в штате Аруначал-Прадеш и были застигнуты лавиной врасплох на высоте 4 400 метров в районе, где за несколько дней до этого выпал сильный снегопад.
Два дня поисков в непогоду закончились тем, что спасательная команда не нашла солдат, что выжили среди пропавших без вести.
"К сожалению, несмотря на все усилия всех участников, все семеро умерли", - говорится в заявлении представителя армии подполковника Харша Вардхана Панде.
Добавим
Индия и Китай вели короткую пограничную войну в Аруначал-Прадеше в 1962 году.
Пекин претендует на большую часть территории, которую он называет Южным Тибетом.
Напряженность вспыхнула в 2020 году после смертельной схватки в северном районе Ладакха, когда между войсками в оспариваемой долине Галван произошла рукопашная схватка.
Индия усилила патрулирование в штате Аруначал-Прадеш в восточных Гималаях, а также активизировала строительство дорог и тоннелей.
С тех пор многочисленные раунды переговоров не привели к снижению напряженности, и обе стороны усилили регион дополнительной военной техникой и тысячами дополнительных солдат.