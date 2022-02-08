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Шахед-136

Сім індійських солдатів загинули під лавиною в Гімалаях

Сім індійських солдатів загинули під лавиною в Гімалаях

Київ • УНН

 • 17361 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У вівторок рятувальники індійської армії виявили тіла семи солдатів, похованих під лавиною під час патрулювання віддаленого кордону Гімалаїв. Про це УНН пише з посиланням на Agence France Presse.

Деталі

Війська були частиною більшого розгортання в штаті Аруначал-Прадеш і були захоплені лавиною зненацька на висоті 4 400 метрів у районі, де за кілька днів до цього випав сильний снігопад.

Два дні пошуків у негоду закінчилися тим, що рятувальна команда не знайшла солдатів, що вижили серед зниклих безвісти.

"На жаль, незважаючи на всі зусилля всіх учасників, всі семеро померли", - йдеться у заяві представника армії підполковника Харша Вардхана Панде.

Додамо

Індія та Китай вели коротку прикордонну війну в Аруначал-Прадеші у 1962 році.

Пекін претендує на більшу частину території, яку він називає Південним Тибетом.

Напруженість спалахнула в 2020 році після смертельної сутички в північному районі Ладакха, коли між військами в долині Галван, що оспорюється, відбулася рукопашна сутичка.

Індія посилила патрулювання в штаті Аруначал-Прадеш у східних Гімалаях, а також активізувала будівництво доріг та тунелів.

З того часу численні раунди переговорів не призвели до зниження напруженості, і обидві сторони посилили регіон додатковою військовою технікою та тисячами додаткових солдатів.

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