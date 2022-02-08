Правоохранители закрыли дела о смертях братьев погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Следователи закрыли уголовные дела по фактам смертей братьев погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова - Андрея и Бориса Павловых. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.
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На вопрос, действительно ли следствие закрыло уголовные дела по факту гибели братьев мэра Кривого Рога, в полиции ответили: "По факту смертей да, закрыто".
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В ноябре 2021 года двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова — Бориса Павлова нашли повешенным у него дома в Кривом Роге. У него диагностировали рак пищевода.
В октябре 2021 года мертвым нашли Андрея Павлова. В полиции сообщали, что Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов, и случайного отравления алкоголем.
Добавим
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.
Полиция открыла производство.
Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
В настоящее время полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, касающиеся самоубийства.