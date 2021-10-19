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Отруєння алкоголем: у поліції назвали офіційну причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів, та випадкового отруєння алкоголем. Про це УНН повідомляє з посиланням на головне управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Цитата

“Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем”, - йдеться в повідомленні.

Контекст

Як стало відомо раніше, тіло загиблого брата мера Кривого рогу виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

18 жовтня до поліціі надійшло повідомлення про смерть чоловіка 1977 року народження в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.
Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Знайомий заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу - чоловік вже був мертвий.

Як підтвердили УНН у поліції, загиблим виявився брат померлого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій Павлов.

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