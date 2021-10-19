Отравление алкоголем: в полиции назвали официальную причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Брат погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова - Андрей Павлов умер в результате токсического действия спиртов, и случайного отравления алкоголем. Об этом сообщает со ссылкой на главное управление Национальной полиции Днепропетровской области.
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"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - говорится в сообщении.
Контекст
Как стало известно ранее, тело погибшего брата мэра Кривого Рога обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.
18 октября в полицию поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года в одной из квартир в Центрально-Городском районе г. Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.
Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз - мужчина уже был мертв.
Как подтвердили УНН в полиции, погибшим оказался брат умершего мэра Кривого Рога Константин Павлова - Андрей Павлов.