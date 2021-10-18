У поліції розповіли деталі смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

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За даними поліції, сьогодні надійшло повідомлення про смерть 42- річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі міста Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

Заявник повідомив, що загиблий вранці зателефонував йому та попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий.

На місці працюють експерти та слідчо-оперативна група.

“У подальшому тіло чоловіка буде направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті. Дана подія зареєстрована у порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі всі обставини з’ясовуються”, — відзначили у поліції.

Раніше

УНН повідомив, що брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайдено мертвим.

Нагадаємо

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.

Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.