В полиции рассказали детали смерти брата погибшего мэра Кривого Рога
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Тело погибшего брата мэра Кривого Рога обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, передает УНН.
Детали
По данным полиции, сегодня поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе города Кривой Рог. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.
Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то мужчина уже был мертв.
На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа.
"В дальнейшем тело мужчины будут направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти. Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются", - отметили в полиции.
Ранее
УНН сообщил, что брат погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова найден мертвым.
Напомним
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.
Полиция открыла производство.
Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Позже полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.