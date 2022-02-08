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Правоохоронці закрили справи щодо смертей братів загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Правоохоронці закрили справи щодо смертей братів загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Київ • УНН

 • 24316 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Слідчі закрили кримінальні справи за фактами смертей братів загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова - Андрія та Бориса Павлових. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Цитата

На запитання, чи дійсно слідство закрило кримінальні справи за фактом загибелі братів мера Кривого Рогу, в поліції відповіли:"За фактом смертей так, закрито".

Доповнення

У листопаді 2021 року двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова — Бориса Павлова знайшли повішеним у нього вдома у Кривому Розі. У нього діагностували рак стравоходу.

У жовтні 2021 року мертвим знайшли Андрія Павлова. В поліції повідомляли, що Андрій Павлов помер внаслідок токсичної дії спиртів, та випадкового отруєння алкоголем.

Додамо

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.

Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.

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