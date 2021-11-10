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Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли повішеним

Київ • УНН

 • 41288 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Двоюрідного брата загиблого ексмера Кривого Рогу Констянтина Павлова – Бориса Павлова знайшли повішеним у нього вдома у Кривому Розі. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли повішеним

Цитата

На запитання, чи дійсно виявили Бориса Павлова повішеним у нього вдома, в поліції відповіли: «Так, я вам підтверджую цю інформацію».

Деталі

У поліції повідомили, що, за попередньою інформацією, передсмертної записки не було.

Доповнення

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.
Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.

18 жовтня 2021 року до правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть 44-річного громадянина. Тіло чоловіка було знайдено в його квартирі без видимих тілесних ушкоджень. Згодом стало відомо, що помер брат загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова.

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