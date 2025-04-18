Глаза в небе: улицы Запорожья будут патрулировать полицейские дроны
Киев • УНН
В Запорожье полиция начинает патрулирование улиц с помощью дронов для выявления подозрительных лиц и предметов. В настоящее время определены 4 рекреационные зоны для аэропатрулирования.
В Запорожье полицейские будут патрулировать улицы с помощью дронов. Аэропатруль будет выявлять подозрительных лиц или предметы и оперативно реагировать на потенциальную угрозу. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Запорожской области.
Жизнь в прифронтовом регионе – это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимым становится внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность. Именно поэтому с сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут еще и полицейские дроны
Они также добавили, что основной целью аэропатруля станет своевременное выявление подозрительных лиц или предметов, чтобы оперативно отреагировать на них. Полицейские также будут предупреждать граждан о выявленных потенциальных угрозах.
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Какие маршруты будут патрулировать дроны
В настоящее время определены 4 рекреационные зоны:
- Национальный заповедник «Хортица»;
- Центральный парк культуры и отдыха «Дубовая роща»;
- Парк Победы;
- Вознесеновский парк (каскад фонтанов «Радуга»).
Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - новый этап в защите общественного порядка
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