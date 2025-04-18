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Глаза в небе: улицы Запорожья будут патрулировать полицейские дроны

Киев • УНН

 • 3232 просмотра

В Запорожье полиция начинает патрулирование улиц с помощью дронов для выявления подозрительных лиц и предметов. В настоящее время определены 4 рекреационные зоны для аэропатрулирования.

Глаза в небе: улицы Запорожья будут патрулировать полицейские дроны

В Запорожье полицейские будут патрулировать улицы с помощью дронов. Аэропатруль будет выявлять подозрительных лиц или предметы и оперативно реагировать на потенциальную угрозу. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Запорожской области.

Жизнь в прифронтовом регионе – это ежедневная борьба за безопасность, стабильность и спокойствие. В условиях, когда угрозы появляются неожиданно, крайне необходимым становится внедрение новых инструментов, которые обеспечат скорость, точность и эффективность. Именно поэтому с сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут еще и полицейские дроны

- сообщили правоохранители области.

Они также добавили, что основной целью аэропатруля станет своевременное выявление подозрительных лиц или предметов, чтобы оперативно отреагировать на них. Полицейские также будут предупреждать граждан о выявленных потенциальных угрозах.

Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета

- говорят в полиции.

Какие маршруты будут патрулировать дроны

В настоящее время определены 4 рекреационные зоны:

  • Национальный заповедник «Хортица»;
    • Центральный парк культуры и отдыха «Дубовая роща»;
      • Парк Победы;
        • Вознесеновский парк (каскад фонтанов «Радуга»).

          Дроны - умное, точное и современное решение, которое позволит выполнять работу более эффективно. Такая новация - новый этап в защите общественного порядка

          - подытожили правоохранители.

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          Алена Уткина

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