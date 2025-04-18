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Очі у небі: вулиці Запоріжжя патрулюватимуть поліцейські дрони

Київ • УНН

 • 3796 перегляди

У Запоріжжі поліція розпочинає патрулювання вулиць за допомогою дронів для виявлення підозрілих осіб та предметів. Наразі визначено 4 рекреаційні зони для аеропатрулювання.

Очі у небі: вулиці Запоріжжя патрулюватимуть поліцейські дрони

У Запоріжжі поліцейські будуть патрулювати вулиці за допомогою дронів. Аеропатруль буде виявляти підозрілих осіб чи предмети та оперативно реагувати на потенційну загрозу. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Запорізькій області.

Життя у прифронтовому регіоні – це щоденна боротьба за безпеку, стабільність і спокій. В умовах, коли загрози з’являються несподівано, вкрай необхідним стає впровадження нових інструментів, які забезпечать швидкість, точність та ефективність. Саме тому відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть ще й поліцейські дрони

- повідомили правоохоронці області.

Вони також додали, що основною метою аеропатруля стане своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів, аби оперативно відреагувати на них. Поліцейські також будуть попереджати громадян про виявлені потенційні загрози.

Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту

- кажуть у поліції.

Які маршрути патрулюватимуть дрони

Наразі визначено 4 рекреаційні зони:

  • Національний заповідник «Хортиця»;
    • Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»;
      • Парк Перемоги;
        • Вознесенівський парк (каскад фонтанів «Веселка»).

          Дрони - розумне, точне й сучасне рішення, яке дозволить виконувати роботу більш ефективно. Така новація - новий етап у захисті громадського порядку

          - підсумували правоохоронці.

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          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          СуспільствоКримінал та НП
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