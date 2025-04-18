Очі у небі: вулиці Запоріжжя патрулюватимуть поліцейські дрони
Київ • УНН
У Запоріжжі поліція розпочинає патрулювання вулиць за допомогою дронів для виявлення підозрілих осіб та предметів. Наразі визначено 4 рекреаційні зони для аеропатрулювання.
У Запоріжжі поліцейські будуть патрулювати вулиці за допомогою дронів. Аеропатруль буде виявляти підозрілих осіб чи предмети та оперативно реагувати на потенційну загрозу. Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Запорізькій області.
Життя у прифронтовому регіоні – це щоденна боротьба за безпеку, стабільність і спокій. В умовах, коли загрози з’являються несподівано, вкрай необхідним стає впровадження нових інструментів, які забезпечать швидкість, точність та ефективність. Саме тому відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть ще й поліцейські дрони
Вони також додали, що основною метою аеропатруля стане своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів, аби оперативно відреагувати на них. Поліцейські також будуть попереджати громадян про виявлені потенційні загрози.
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Які маршрути патрулюватимуть дрони
Наразі визначено 4 рекреаційні зони:
- Національний заповідник «Хортиця»;
- Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай»;
- Парк Перемоги;
- Вознесенівський парк (каскад фонтанів «Веселка»).
Дрони - розумне, точне й сучасне рішення, яке дозволить виконувати роботу більш ефективно. Така новація - новий етап у захисті громадського порядку
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