Главу ЦИК РФ Памфилову будут судить за псевдовыборы и референдумы на оккупированных территориях

Главу ЦИК РФ будут судить за организацию псевдовыборов и референдумов на оккупированных территориях Украины, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Центральной избирательной комиссии государства-агрессора Эллы Памфиловой. Ей инкриминируют пособничество посягательству на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии РФ и незаконное пересечение государственной границы - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, "она организовала проведение на временно оккупированных территориях Украины ряда политических кампаний, направленных на легитимизацию их включения в состав РФ". Речь идет о псевдореферендумах 2022 года на захваченных территориях Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, которые РФ использовала как повод для объявления о "присоединении" этих регионов.

"В дальнейшем Памфилова координировала проведение так называемых "выборов" в оккупационные органы власти, включение этих территорий в "Единый день голосования", а впоследствии - и в выборы президента РФ. Таким образом обеспечивалось их поэтапное интегрирование в политическую систему государства-агрессора", - отметили в прокуратуре.

Следствие также установило, что она публично поддерживала эти действия - во время выступлений, в медиа и на встречах с руководством РФ оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла нарративы, направленные на легитимизацию оккупации.

Отдельно задокументировано ее незаконное пребывание на временно оккупированной территории Украины 10 сентября 2023 года, где она координировала проведение так называемых "выборов" в оккупационные представительные и федеральные органы РФ в рамках "Единого дня голосования".

"Фактически речь идет об использовании избирательной системы РФ как инструмента оккупации: сначала - для создания видимости оснований "присоединения" украинских территорий, а впоследствии - для закрепления этого через дальнейшие псевдовыборы и интеграцию оккупированных регионов в политический механизм России", - подчеркнули в прокуратуре.

