25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Главу ЦИК РФ Памфилову будут судить за псевдовыборы и референдумы на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Офис Генпрокурора направил в суд акт в отношении Эллы Памфиловой за посягательство на целостность Украины. Она организовывала незаконные референдумы и выборы.

Главу ЦИК РФ Памфилову будут судить за псевдовыборы и референдумы на оккупированных территориях

Главу ЦИК РФ будут судить за организацию псевдовыборов и референдумов на оккупированных территориях Украины, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Центральной избирательной комиссии государства-агрессора Эллы Памфиловой. Ей инкриминируют пособничество посягательству на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии РФ и незаконное пересечение государственной границы

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, "она организовала проведение на временно оккупированных территориях Украины ряда политических кампаний, направленных на легитимизацию их включения в состав РФ". Речь идет о псевдореферендумах 2022 года на захваченных территориях Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей, которые РФ использовала как повод для объявления о "присоединении" этих регионов.

"В дальнейшем Памфилова координировала проведение так называемых "выборов" в оккупационные органы власти, включение этих территорий в "Единый день голосования", а впоследствии - и в выборы президента РФ. Таким образом обеспечивалось их поэтапное интегрирование в политическую систему государства-агрессора", - отметили в прокуратуре.

Следствие также установило, что она публично поддерживала эти действия - во время выступлений, в медиа и на встречах с руководством РФ оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла нарративы, направленные на легитимизацию оккупации.

Отдельно задокументировано ее незаконное пребывание на временно оккупированной территории Украины 10 сентября 2023 года, где она координировала проведение так называемых "выборов" в оккупационные представительные и федеральные органы РФ в рамках "Единого дня голосования".

"Фактически речь идет об использовании избирательной системы РФ как инструмента оккупации: сначала - для создания видимости оснований "присоединения" украинских территорий, а впоследствии - для закрепления этого через дальнейшие псевдовыборы и интеграцию оккупированных регионов в политический механизм России", - подчеркнули в прокуратуре.

СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения20.12.23, 14:45 • 27721 просмотр

Юлия Шрамко

