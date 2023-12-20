СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения
Киев • УНН
Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала новые преступления главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных
Подозрение получили руководители центризбиркома рф - Элла Памфилова и подчиненные, которые проводили фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины, сообщили в Службе безопасности Украины в среду, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности задокументировала новые преступления главы центральной избирательной комиссии рф Эллы Памфиловой, которая причастна к ведению агрессивной войны против Украины. По данным следствия, чиновница организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года", - указали в СБУ.
К противоправной деятельности, по данным СБУ, фигурантка привлекла двух своих подчиненных - кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российского ЦИК, и его коллегу Людмилу Маркину.
"По указанию Памфиловой они участвовали в создании оккупационных "теризбиркомов" и искусственной "легитимизации" фейкового плебисцита. Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдовыборных учреждений в захваченной части Украины с привлечением в их состав местных коллаборационистов", - сообщили в спецслужбе.
После проведения срежиссированных "выборов" подчиненные Памфиловой, по данным СБУ, лично удостоверяли сфабрикованные результаты принудительного "волеизъявления".
Также установлено, что глава российского ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных "избиркомов", в том числе "зарплаты" их представителей и расходы на изготовление "бюллетеней", отметили в спецслужбе.
Кроме того, по ее поручению Андреев создавал публичную видимость "избирательного процесса" в оккупированных районах Украины, добавили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем российским чиновникам о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц);
▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц).
"Поскольку фигуранты находятся на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним,
В августе этого года по материалам СБУ Памфилова уже получила заочное подозрение за подготовку незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.
СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения
Служба безопасности Украины (СБУ) задокументировала новые преступления главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных.
В Украине освобождают от НДС и пошлины ввоз РЭБов и пластин для бронежилетов
Верховная Рада приняла законы, которые освобождают импорт средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных систем и бронежилетов для военных от уплаты НДС и таможенных пошлин.
Предприятия малого и среднего бизнеса в октябре выиграли более половины контрактов госзакупок - YouControl
В октябре 2023 года более 60 000 МСБ в Украине выиграли контракты на государственные закупки на сумму более 20 миллиардов гривен, что составляет 71% от общей стоимости контрактов, причем больше всего получили строительные компании.
Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии
Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за жалоб посетителей и реакции в социальных сетях после обвинений в сексуальном насилии в его адрес.
"Охватывает ситуацию с правами человека на всех ВОТ Украины": МИД приветствует обновленную резолюцию Генассамблеи ООН
МИД Украины приветствовал резолюцию ООН о нарушении прав человека на всех оккупированных Россией украинских территориях, в которой содержится призыв к рф прекратить агрессию и вывести войска. Резолюция осуждает нарушение Россией прав человека и требует прекратить депортацию детей.
Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении войск и техники
Дания подписала оборонное соглашение с США о размещении американских войск и техники в Дании, которое ожидает одобрения парламента, что может занять год. Это соглашение перекликается с аналогичными соглашениями США с Норвегией, Швецией и Финляндией.
"Киевстар" устранил сложности со связью, которые возникли утром
"Киевстар" устранил перебои со связью на юге и западе Украины, вызванные проблемой 20 декабря. Работа сети стабилизируется.
Котин рассказал, когда на Хмельницкой АЭС заработает реакторная установка Westinghouse
Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первый энергоблок на базе технологии AR1000 на Хмельницкой АЭС до 2028-2029 годов. Он добавит около 1200 МВт в энергосистему и усилит энергетическую независимость.
Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае
Ожидается, что в следующем году добыча нефти в Китае замедлится, что потенциально увеличит его зависимость от импорта. Добыча сталкивается с проблемами, связанными со зрелыми нефтяными месторождениями и сложностью разработки новых запасов.
Во Львове врачи спасли женщину с 10-сантиметровой опухолью надпочечников
Львовские врачи успешно провели двухчасовую операцию по удалению опасной для жизни 10-сантиметровой опухоли надпочечников у 40-летней женщины, которую на четвертый день после операции отпустили домой.