СБУ сообщила об очередных преступлениях главы центризбиркома рф памфиловой и подчиненных: есть новые подозрения

Подозрение получили руководители центризбиркома рф - Элла Памфилова и подчиненные, которые проводили фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах Украины, сообщили в Службе безопасности Украины в среду, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задокументировала новые преступления главы центральной избирательной комиссии рф Эллы Памфиловой, которая причастна к ведению агрессивной войны против Украины. По данным следствия, чиновница организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года", - указали в СБУ.

К противоправной деятельности, по данным СБУ, фигурантка привлекла двух своих подчиненных - кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российского ЦИК, и его коллегу Людмилу Маркину.

"По указанию Памфиловой они участвовали в создании оккупационных "теризбиркомов" и искусственной "легитимизации" фейкового плебисцита. Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдовыборных учреждений в захваченной части Украины с привлечением в их состав местных коллаборационистов", - сообщили в спецслужбе.

После проведения срежиссированных "выборов" подчиненные Памфиловой, по данным СБУ, лично удостоверяли сфабрикованные результаты принудительного "волеизъявления".

Также установлено, что глава российского ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных "избиркомов", в том числе "зарплаты" их представителей и расходы на изготовление "бюллетеней", отметили в спецслужбе.

Кроме того, по ее поручению Андреев создавал публичную видимость "избирательного процесса" в оккупированных районах Украины, добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем российским чиновникам о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц);

▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц).

"Поскольку фигуранты находятся на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним,

В августе этого года по материалам СБУ Памфилова уже получила заочное подозрение за подготовку незаконных "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.