Главное, чтобы не было "путинленда" – Зеленский отреагировал на новость о переименовании Донбасса в "Donnyland"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию The New York Times относительно якобы использования во время переговоров термина "Donnyland" в отношении части Донетчины. Об этом Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

По словам Главы государства, в его переговорах используются только официальные названия украинских территорий.

Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, украинская земля – нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано – сказал Зеленский.

В то же время Президент отметил, что не будет комментировать неофициальные диалоги между разными сторонами.

Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги разного характера между сторонами – отметил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что принципиальным вопросом остается сохранение украинского суверенитета над этими территориями.

На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, и чтобы не было "путинленд". Это самое важное – подчеркнул Президент.

