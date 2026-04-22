Главное, чтобы не было "путинленда" – Зеленский отреагировал на новость о переименовании Донбасса в "Donnyland"
Президент отрицал использование неофициальных названий территорий во время переговоров. Зеленский подчеркнул важность сохранения суверенитета Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию The New York Times относительно якобы использования во время переговоров термина "Donnyland" в отношении части Донетчины. Об этом Зеленский сказал журналистам, передает УНН.
По словам Главы государства, в его переговорах используются только официальные названия украинских территорий.
Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, украинская земля – нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано
В то же время Президент отметил, что не будет комментировать неофициальные диалоги между разными сторонами.
Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги разного характера между сторонами
Отдельно Зеленский подчеркнул, что принципиальным вопросом остается сохранение украинского суверенитета над этими территориями.
На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, и чтобы не было "путинленд". Это самое важное
