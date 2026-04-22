Главное, чтобы не было "путинленда" – Зеленский отреагировал на новость о переименовании Донбасса в "Donnyland"

Эксклюзив
16:29 • 440 просмотра
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Эксклюзив
15:42 • 2692 просмотра
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Эксклюзив
14:08 • 6578 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
13:19 • 10755 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
13:03 • 15574 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
12:30 • 11339 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
12:11 • 13090 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
11:41 • 12914 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
11:28 • 14154 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Эксклюзив
11:08 • 13615 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
23%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Эксклюзив
22 апреля, 06:53 • 30367 просмотра
Укртранснафта сообщила о завершении ремонта "Дружбы" и готова к транзиту нефти - MOL22 апреля, 06:55 • 24419 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 33895 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 21492 просмотра
США применили украинскую технологию борьбы с дронами после атак Ирана - Reuters12:04 • 11631 просмотра
публикации
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
13:03 • 15571 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 21521 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 33920 просмотра
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
Эксклюзив
22 апреля, 08:07 • 28456 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Эксклюзив
22 апреля, 06:53 • 30395 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Бызов
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Венгрия
Европа
Словакия
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 90980 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 70431 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 61614 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 66248 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 88373 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post

Главное, чтобы не было "путинленда" – Зеленский отреагировал на новость о переименовании Донбасса в "Donnyland"

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент отрицал использование неофициальных названий территорий во время переговоров. Зеленский подчеркнул важность сохранения суверенитета Донбасса.

Главное, чтобы не было "путинленда" – Зеленский отреагировал на новость о переименовании Донбасса в "Donnyland"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию The New York Times относительно якобы использования во время переговоров термина "Donnyland" в отношении части Донетчины. Об этом Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

По словам Главы государства, в его переговорах используются только официальные названия украинских территорий.

Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, украинская земля – нет. Соответственно, есть документы, в которых все это указано 

– сказал Зеленский.

В то же время Президент отметил, что не будет комментировать неофициальные диалоги между разными сторонами.

Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги разного характера между сторонами 

– отметил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что принципиальным вопросом остается сохранение украинского суверенитета над этими территориями.

На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, и чтобы не было "путинленд". Это самое важное 

– подчеркнул Президент.

Украина якобы предлагала Трампу назвать часть Донбасса "Donnyland" - NYT21.04.26, 17:54 • 6000 просмотров

Андрей Тимощенков

Политика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
The New York Times
Владимир Зеленский