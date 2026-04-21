Украина якобы предлагала Трампу назвать часть Донбасса "Donnyland" - NYT

Во время неформальных переговоров о возможном урегулировании войны украинские представители якобы предлагали назвать часть Донбасса, которую продолжает атаковать россия, "Donnyland" - объединив слова Donbas и Donald. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

По данным издания, название прозвучало отчасти в шутку как попытка склонить администрацию президента США Дональда Трампа к более жесткой позиции относительно территориальных требований Москвы.

Речь идет о территории примерно 80 на 65 километров, которая остается под контролем Украины и является одним из ключевых спорных вопросов в переговорах. По оценкам украинской стороны, там проживает около 190 тысяч человек, хотя собеседники NYT называют и более низкие цифры.

В материале отмечается, что также обсуждались другие варианты будущего статуса территории – в частности, демилитаризованная зона, свободная экономическая зона или модель частично автономного образования без полного контроля ни одной из сторон. Одним из рабочих вариантов якобы была так называемая "модель Монако".

По информации газеты, россия требовала полного юридического контроля над Донбассом, тогда как Киев не соглашался на передачу территорий. Из-за этого переговоры по территориальному вопросу фактически зашли в тупик.

В то же время официального подтверждения существования предложения по "Donnyland" со стороны украинских властей нет. The New York Times отмечает, что название не фигурировало в официальных документах и использовалось только в дискуссиях.

Зеленский назвал вероятный вывод войск из Донбасса стратегическим поражением