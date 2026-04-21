Зеленский назвал вероятный вывод войск из Донбасса стратегическим поражением

Вывод войск из Донбасса стал бы для Украины стратегическим поражением. Об этом в эфире телемарафона сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

По его словам, сейчас Силы обороны сохраняют присутствие не только в Донецкой, но и на части Луганской области, при этом в случае выхода из Донбасса Украина станет слабее, поскольку в регионе построены фортификационные сооружения.

И когда дают вам сигнал, например, наши американские партнеры, ну вот можно же построить новые сооружения. Можно. Это время. А для чего? Они готовы давать деньги. А для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, которые вы построите в поле - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что выход Вооруженных сил с территории Донецкой и небольшой части Луганской области стал бы "безответственным" шагом.

"200 тысяч человек, которые там живут... Вопрос в том, что мы делаем шаг назад, ослабляем морально нашу армию, вопрос, сколько людей там погибло уже. Я считаю, что этот шаг на сегодня - безответственный", - резюмировал Зеленский.

По данным ГУР, рф планирует привлечь 20 тысяч резервистов для наступления на юго-востоке. Целью врага является полная оккупация Донецкой и Луганской областей до осени.

Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва