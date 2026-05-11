Главы МИД ЕС сегодня обсудят в Брюсселе войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник встретятся в Брюсселе для обсуждения войны россии против Украины и ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Ожидается, что ключевыми темами встречи станут дальнейшая поддержка Украины, новые санкции против россии и вопросы европейской безопасности.

Участники переговоров также обсудят дальнейший путь Украины к членству в ЕС, а также реализацию уже согласованных пакетов финансовой помощи и санкционных ограничений против москвы.

Накануне в Евросоюзе положительно оценили принятие пакета поддержки Украины на 90 млрд евро и утверждение 20-го пакета санкций против рф.

В то же время ряд европейских дипломатов подчеркивает, что работу над следующими ограничениями для россии необходимо начинать уже сейчас.

Отдельное внимание во время встречи планируют уделить ситуации на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта вокруг Ирана и рисков для международной безопасности и энергетических рынков.

