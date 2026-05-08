Министры ЕС планируют ввести санкции против лиц, причастных к депортации украинских детей - СМИ

Ожидается, что в понедельник министры иностранных дел Европейского Союза примут новые санкции против лиц, причастных к депортации украинских детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

На полях заседания Совета состоится встреча по вопросу похищенных украинских детей. Мы примем дополнительные санкции по этому поводу - сказал чиновник.

Он не предоставил деталей относительно лиц, против которых, как ожидается, будут применены санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых санкционных решениях Украины – против российских субъектов, причастных к похищению украинских детей, и против судов российского теневого флота.