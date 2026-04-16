Глава Европейского совета осудил российские удары по гражданским объектам в Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта резко осудил российские атаки на гражданские объекты в Украине, совершенные в ночь на четверг, 16 апреля. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

"Война агрессии России против Украины потерпела провал, и поэтому она (Россия. — ред.) решила сознательно терроризировать гражданское население", — говорится в сообщении.

"Прошлой ночью Россия нанесла очередной ужасный удар по гражданским объектам в Украине. Пока люди спали в своих домах, города Киев, Днепр, Одесса и Харьков подверглись ударам десятков баллистических ракет и сотен дронов", — отметил он. — "Российские вооруженные силы целенаправленно наносили повторные удары по украинским службам экстренной помощи, когда спасатели прибывали на место, чтобы спасать жизни людей".

"Россия должна прекратить эту войну террора. Необходимо достичь всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины, основанного на принципах Устава ООН и международного права", — подчеркнул глава Европейского совета.

Кошта заверил, что для достижения такого мира ЕС и впредь будет усиливать давление на Россию. "И мы и впредь будем оказывать неизменную поддержку Украине, которая защищается от российской агрессии", — добавил он.

