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Глава правительства Гонконга извинилась перед участниками протестов

Киев • УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава администрации Гонконга Керри Лам извинилась перед участниками массовых протестов, которые выступают против планов правительства разрешить экстрадицию предполагаемых правонарушителей в Китай. В дальнейшем Лам намерена "искренне и покорно" принимать критику со стороны жителей Гонконга, говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Глава правительства Гонконга извинилась перед участниками протестов

Недостатки в работе правительства привели к большому количеству “конфликтов и разногласий” в обществе, отмечается в заявлении.

Несколькими часами ранее тысячи демонстрантов вновь вышли на акцию протеста. Они призвали власти отказаться от законопроекта, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая, а также настаивали на отставке Керри Лам. Днем ранее глава правительства Гонконга объявила, что работа над документом приостановлена на неопределенный срок.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале текущего года правительство города объявило, что позволит экстрадиции в КНР, Макао и на Тайвань.

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Как сообщал УНН, 9 июня на улицы Гонконга вышли несколько сотен тысяч несогласных с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей власти Китая. Самая протестная акция за последние годы в Гонконге привела к столкновениям с полицией.

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