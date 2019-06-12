Поліція пустила в хід сльозогінний газ та гумові кулі проти учасників протесту в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Поліція Гонконгу випустила гумові кулі і сльозогінний газ по демонстрантах, які вийшли на акцію проти законопроекту про екстрадицію, що дозволяє відправляти людей на материковий Китай для суду, передає УНН, посилаючись на Reuters.
Начальник поліції Гонконгу підтвердив, що офіцери застосовували сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників протесту після початку зіткнень між мітингувальниками і правоохоронцями в центрі міста. На місце подій були направлені машини швидкої допомоги.
Так, десятки тисяч демонстрантів зібралися в місті на мирну акцію, після чого спалахнули заворушення, і демонстрація перетворилася на хаос.
Поліція попередила, що у відповідь на агресивні дії мітингувальників буде застосовувати силу.
Як повідомляв УНН, в Гонконзі протестують проти поправок до закону про екстрадицію. У разі їх ухвалення, всіх підозрюваних в скоєнні злочинів Гонконг зможе видавати до материкового Китаю. До цього часу ці дії не допускалися.
У свою чергу опозиція побоюється, що дисиденти можуть опинитися під загрозою екстрадиції.