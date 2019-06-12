В Гонконге начались массовые протесты

Собравшиеся в Гонконге протестуют против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия, всех подозреваемых в совершении преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю. До этого времени эти действия не допускались.

В свою очередь оппозиция опасается, что диссиденты могут оказаться под угрозой экстрадиции.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм ранее заявляла, что действует не по инструкции из Пекина, и что поправки к закону должны быть приняты. Местные надеются на поддержку Кэрри Лэм.

"В воскресенье на демонстрацию протеста, по данным организаторов, вышли около миллиона человек. По данным полиции, людей было вчетверо меньше, но в любом случае, столь массовых акций в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Гонконг готовился к новым протестам из-за закона об экстрадиции.