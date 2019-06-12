У Гонконгу почалися масові протести
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Гонконзі на вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників, повідомляє УНН з посиланням на euronews.
Присутні в Гонконзі протестують проти поправок до закону про екстрадицію. У разі їх ухвалення, всіх підозрюваних у скоєнні злочинів Гонконг зможе видавати материковому Китаю. До цього часу ці дії не допускалися.
Своєю чергою опозиція побоюється, що дисиденти можуть опинитися під загрозою екстрадиції.
Глава гонконгської адміністрації Керрі Лем раніше заявляла, що діє не за інструкцією з Пекіна, і що поправки до закону повинні бути ухвалені. Місцеві сподіваються на підтримку Керрі Лем.
"У неділю на демонстрацію протесту, за даними організаторів, вийшли близько мільйона осіб. За даними поліції, людей було вчетверо менше, але в будь-якому випадку, настільки масових акцій в Гонконзі не було з часу його повернення з-під влади Великої Британії під юрисдикцію КНР в 1997 році", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Гонконг готувався до нових протестів через закон про екстрадицію.