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Гонконг готовится к новым протестам из-за закона об экстрадиции

Киев • УНН

 • 8494 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Гонконг готовится к новым демонстрациям и забастовкам во вторник вечером из-за планов по принятию закона, разрешающего экстрадицию на материковый Китай. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.

Гонконг готовится к новым протестам из-за закона об экстрадиции

Запланированные протесты начнутся через три дня после того, как 1 миллион человек вышел на улицы против законопроекта.

Гонконг - бывшая британская колония, которая была возвращена под китайское управление в 1997 году. С тех пор он управляется как полуавтономный регион по принципу "одна страна, две системы". Теоретически это должно позволить Гонконгу сохранить собственную экономическую и административную систему, свободную от вмешательства Пекина до 2047 года.

Сторонники говорят, что предложенный закон о выдаче необходим, чтобы Гонконг не стал убежищем для беглецов. Но некоторые критики считают, что это очередной шаг со стороны Китая.

Гонконг в настоящее время не имеет соглашения о выдаче подозреваемых преступников в Китай. Законопроект, направленный на изменение этого, должен рассматриваться законодателями в среду, и, вероятно, может пройти процедуру голосования до конца лета, отмечает издание.

В то же время онлайн-петиция призвала 50 тысяч человек окружить здание законодательного органа во вторник в 22:00 и оставаться там до среды. Как сообщается, протесты могут продолжаться до конца недели.

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