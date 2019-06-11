Гонконг готується до нових протестів через закон про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Гонконг готується до нових демонстрацій і страйків у вівторок увечері через плани щодо ухвалення закону, що дозволяє екстрадицію на материковий Китай. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.
Заплановані протести почнуться через три дні після того, як 1 мільйон людей вийшов на вулиці проти законопроекту.
Гонконг - колишня британська колонія, яка була повернена під китайське управління у 1997 році. Відтоді він управляється як напівавтономний регіон за принципом "одна країна, дві системи". Теоретично це має дозволити Гонконгу зберегти власну економічну і адміністративну систему, вільну від втручання Пекіна до 2047 року.
Прихильники кажуть, що запропонований закон про видачу необхідний, щоб Гонконг не став притулком для втікачів. Але деякі критики вважають, що це черговий крок з боку Китаю.
Гонконг наразі не має угоди про видачу підозрюваних злочинців у Китай. Законопроект, спрямований на зміну цього, повинен розглядатися законодавцями в середу, і, ймовірно, може пройти процедуру голосування до кінця літа, відзначає видання.
У той же час онлайн-петиція закликала 50 тисяч осіб оточити будівлю законодавчого органу у вівторок о 22:00 і залишатися там до середи. Як повідомляється, протести можуть тривати до кінця тижня.