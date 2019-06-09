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У Гонконзі більше 1 мільйона людей вийшли на акцію протесту

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У Гонконзі понад 1 млн осіб протестують проти нового закону про екстрадицію. Про це повідомляє SCMP Reporters, передає УНН.

Згідно з новим законом, в разі його схвалення парламентом, Гонконг зможе видавати підозрюваних юрисдикціям (країнам), з якими у нього немає угоди про екстрадицію.

За оцінками організаторів протестної акції, понад 1 млн жителів Гонконгу вийшло на вулиці проти прийняття закону. Всього місто налічує більш 7 млн жителів.

У той же час офіційні джерела повідомляють про кількість протестуючих від 240 до 500 тисяч.

На даний момент сталося кілька сутичок з поліцією. У деяких районах поліція застосувала сльозогінний газ.

Слід зазначити, що найбільше невдоволення протестувальників викликає той факт, що після прийняття закону Гонконг зможе видавати мігрантів материковому Китаю з яким немає угоди про екстрадицію і з яким Гонконг живе за принципом "одна країна - дві системи".

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