У Гонконзі більше 1 мільйона людей вийшли на акцію протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Гонконзі понад 1 млн осіб протестують проти нового закону про екстрадицію. Про це повідомляє SCMP Reporters, передає УНН.
Згідно з новим законом, в разі його схвалення парламентом, Гонконг зможе видавати підозрюваних юрисдикціям (країнам), з якими у нього немає угоди про екстрадицію.
За оцінками організаторів протестної акції, понад 1 млн жителів Гонконгу вийшло на вулиці проти прийняття закону. Всього місто налічує більш 7 млн жителів.
У той же час офіційні джерела повідомляють про кількість протестуючих від 240 до 500 тисяч.
На даний момент сталося кілька сутичок з поліцією. У деяких районах поліція застосувала сльозогінний газ.
Слід зазначити, що найбільше невдоволення протестувальників викликає той факт, що після прийняття закону Гонконг зможе видавати мігрантів материковому Китаю з яким немає угоди про екстрадицію і з яким Гонконг живе за принципом "одна країна - дві системи".