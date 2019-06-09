В Гонконге более 1 миллиона человек вышли на акцию протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Гонконге более 1 млн человек протестуют против нового закона об экстрадиции. Об этом сообщает SCMP Reporters , передает УНН.
Согласно новому закону, в случае его одобрения парламентом, Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям (странам), с которыми у него нет соглашения об экстрадиции.
По оценкам организаторов протестной акции, более 1 млн жителей Гонконга вышло на улицы против принятия закона. Всего город насчитывает боле 7 млн жителей.
В тоже время официальные источники сообщают о числе протестующих от 240 до 500 тысяч.
На данный момент случилось несколько стычек с полицией. В некоторых районах полиция применила слезоточивый газ.
Следует отметить, что наибольшее недовольство протестующих вызывает тот факт, что после принятия закона Гонконг сможет выдавать мигрантов материковому Китаю с которым нет соглашения об экстрадиции и с которым Гонконг живет по принципу “одна страна — две системы”.