Полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих в Гонконге

Начальник полиции Гонконга подтвердил изданию, что офицеры применяли слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих после начала столкновений между митингующими и правоохранителями в центре города. На место событий были направлены машины скорой помощи.

Так, десятки тысяч демонстрантов собрались в городе на мирную акцию, после чего вспыхнули беспорядки, и демонстрация превратилась в хаос.

Полиция предупредила, что в ответ на агрессивные действия митингующих будет применять силу.

Как сообщал УНН, в Гонконге протестуют против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия, всех подозреваемых в совершении преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю. До этого времени эти действия не допускались.

В свою очередь оппозиция опасается, что диссиденты могут оказаться под угрозой экстрадиции.