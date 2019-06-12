Полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих в Гонконге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Полиция Гонконга выпустила резиновые пули и слезоточивый газ по демонстрантам, которые вышли на акцию против законопроекта об экстрадиции, позволяющего отправлять людей на материковый Китай для суда, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.
Начальник полиции Гонконга подтвердил изданию, что офицеры применяли слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих после начала столкновений между митингующими и правоохранителями в центре города. На место событий были направлены машины скорой помощи.
Так, десятки тысяч демонстрантов собрались в городе на мирную акцию, после чего вспыхнули беспорядки, и демонстрация превратилась в хаос.
Полиция предупредила, что в ответ на агрессивные действия митингующих будет применять силу.
Как сообщал УНН, в Гонконге протестуют против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия, всех подозреваемых в совершении преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю. До этого времени эти действия не допускались.
В свою очередь оппозиция опасается, что диссиденты могут оказаться под угрозой экстрадиции.