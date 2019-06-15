Гонконг відклав розгляд закону про екстрадицію після протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Гонконг відкладає на невизначений термін розгляд закону про екстрадицію в Китай, який викликав масові акції протесту. Про це заявила глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам, передає УНН з посиланням на euronews.
Як зазначено, рішення було ухвалено за підсумками наради центральної влади Китаю у Шеньчжені. Повідомляється, що чиновники обговорювали позитивні та негативні сторони припинення розгляду законопроекту, а не повного його скасування.
У Гонконзі з минулого тижня проходять масові акції протесту проти ухвалення поправок до закону про екстрадицію. Він дозволить відправляти на материк для судового розгляду підозрюваних у скоєнні злочинів.
Противники законопроекту вважають, що це дасть владі можливість переслідувати громадських активістів, незадоволених політикою Пекіна. За угодою "одна країна, дві системи" Гонконгу були гарантовані особливі права і демократичні свободи, у тому числі свобода зібрань, свобода преси і незалежність судової системи.