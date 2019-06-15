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Гонконг отложил рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Киев • УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Гонконг откладывает на неопределенный срок рассмотрение закона об экстрадиции в Китай, вызвавший массовые акции протеста. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, передает УНН со ссылкой на euronews.

Гонконг отложил рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Как указано, решение было принято по итогам совещания центральных властей Китая в Шэньчжэне. Сообщается, что чиновники обсуждали положительные и отрицательные стороны приостановки рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

В Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений.

Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.

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