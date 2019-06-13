У центрі Гонконгу напередодні нових заворушень закрили всі урядові офіси

Повідомляється, що між поліцією і демонстрантами навколо законодавчого органу міста, епіцентру насильства, спалахнули невеликі бійки, а деякі протестуючі кинулися заважати поліції прибирати запаси масок та їжі.



До зростаючої натовпі демонстрантів, яка до полудня збільшилася до декількох тисяч чоловік, приєдналися школярі, пише видання.



Нагадаємо, напередодні поліція пустила в хід сльозоточивий газ і гумові кулі проти учасників протесту в Гонконзі.



У Гонконзі протестують проти поправок до закону про екстрадицію. У разі їх прийняття, всіх підозрюваних в скоєнні злочинів Гонконг зможе видавати материковому Китаю. До цього часу ці дії не допускалися.

У свою чергу опозиція побоюється, що дисиденти можуть опинитися під загрозою екстрадиції.