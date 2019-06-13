В центре Гонконга в преддверии новых беспорядков закрыли все правительственные офисы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Власти Гонконга приняли решение закрыть здания правительственных учреждений в центре города, в то время как тысячи протестующих готовятся к новым столкновениям с полицией, протестуя против закона об экстрадиции с материковым Китаем, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.
Сообщается, что между полицией и демонстрантами вокруг законодательного органа города, эпицентра насилия, вспыхнули небольшие потасовки, а некоторые протестующие бросились мешать полиции убирать запасы масок и еды.
К растущей толпе демонстрантов, которая к полудню увеличилась до нескольких тысяч человек, присоединились школьники, пишет издание.
Напомним, накануне полиция пустила в ход слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих в Гонконге.
В Гонконге протестуют против поправок к закону об экстрадиции. В случае их принятия, всех подозреваемых в совершении преступлений Гонконг сможет выдавать материковому Китаю. До этого времени эти действия не допускались.
В свою очередь оппозиция опасается, что диссиденты могут оказаться под угрозой экстрадиции.