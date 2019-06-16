У Гонконзі знову протестують проти закону про екстрадицію в КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Тисячі демонстрантів знову вийшли на вулиці Гонконгу, вимагаючи повністю відмовитися від законопроекту про екстрадицію в КНР. Раніше влада лише призупинила на невизначений термін роботу над законопроектом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У Гонконзі тисячі демонстрантів у неділю, 16 червня, знову вийшли на акцію протесту, вимагаючи від властей повністю відмовитися від спірного законопроекту про екстрадицію можливих правопорушників і злочинців в КНР. Активісти зібралися в парку Вікторія, щоб звідти пройти маршем через центр міста.
Правозахисна організація Civil Human Rights Front заявила, що нинішня акція протесту необхідна, оскільки влада Гонконгу не в повному обсязі відмовилися від законопроекту про екстрадицію в КНР. Учасники заходу закликали до відставки глави уряду Гонконгу Керрі Лам.
Нагадаємо, в Гонконзі з минулого тижня проходять масові акції протесту проти прийняття поправок до закону про екстрадицію. Він дозволить відправляти на материк для судового розгляду підозрюваних в скоєнні злочинів.
Противники законопроекту вважають, що це дасть владі можливість переслідувати громадських активістів, незадоволених політикою Пекіна. За угодою "одна країна, дві системи" Гонконгу були гарантовані особливі права і демократичні свободи, в тому числі свобода зібрань, свобода преси і незалежність судової системи.