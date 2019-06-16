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В Гонконге вновь протестуют против закона об экстрадиции в КНР

Киев • УНН

 • 7545 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Тысячи демонстрантов вновь вышли на улицы Гонконга, требуя полностью отказаться от законопроекта об экстрадиции в КНР. Ранее власти лишь приостановили на неопределенный срок работу над законопроектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW. 

В Гонконге вновь протестуют против закона об экстрадиции в КНР

В Гонконге тысячи демонстрантов в воскресенье, 16 июня, вновь вышли на акцию протеста, требуя от властей полностью отказаться от спорного законопроекта об экстрадиции предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Активисты собрались в парке Виктория, чтобы оттуда пройти маршем через центр города.

Правозащитная организация Civil Human Rights Front заявила, что нынешняя акция протеста необходима, поскольку власти Гонконга не полностью отказались от законопроекта об экстрадиции в КНР. Участники мероприятия призывали к отставке главы правительства Гонконга Кэрри Лам.

Напомним, в Гонконге с прошлой недели проходят массовые акции протеста против принятия поправок к закону об экстрадиции. Он позволит отправлять на материк для судебного разбирательства подозреваемых в совершении преступлений.

Противники законопроекта считают, что это даст властям возможность преследовать общественных активистов, недовольных политикой Пекина. По соглашению "одна страна, две системы" Гонконгу были гарантированы особые права и демократические свободы, в том числе свобода собраний, свобода прессы и независимость судебной системы.

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