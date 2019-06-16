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Глава уряду Гонконгу вибачилася перед учасниками протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам вибачилася перед учасниками масових протестів, які виступають проти планів уряду дозволити екстрадицію передбачуваних правопорушників в Китай. Надалі Лам має намір "щиро і покірно" приймати критику з боку жителів Гонконгу, йдеться в заяві, оприлюдненій у неділю, 16 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Глава уряду Гонконгу вибачилася перед учасниками протестів

Недоліки в роботі уряду призвели до великої кількості "конфліктів і розбіжностей" в суспільстві, наголошується в заяві.

Декількома годинами раніше тисячі демонстрантів знову вийшли на акцію протесту. Вони закликали владу відмовитися від законопроекту, який дозволяє видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю, а також наполягали на відставці Керрі Лам. Днем раніше глава уряду Гонконгу оголосила, що робота над документом припинена на невизначений термін.

До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материкового Китаю через непрозорість юридичної системи і широкого застосування смертної кари. Однак на початку поточного року уряд міста оголосило, що дозволить екстрадицію в КНР, Макау та на Тайвань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гонконг відклав розгляд закону про екстрадицію після протестів

Як повідомляв УНН, 9 червня на вулиці Гонконгу вийшли кілька сотень тисяч незгодних з планами уряду дозволити видачу передбачуваних правопорушників владі Китаю. Найбільша протестна акція за останні роки в Гонконзі привела до зіткнень з поліцією.

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