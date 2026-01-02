Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова - нардеп

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова, которого должны назначить на должность руководителя Офиса Президента. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По ГУРу интересное назначение ожидают. По моей информации, это руководитель Службы внешней разведки Иващенко - написал Железняк.

Он отметил, что очень много было информации, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на должность заместителей руководителя Офиса Президента.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства.