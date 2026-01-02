Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова - нардеп

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 7700 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 14422 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 14954 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 52905 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 79563 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 60317 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55407 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183097 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 178165 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57990 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.8м/с
78%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 13571 просмотра
Украинские военные испытывают значительное давление на юге из-за численного превосходства российских бригад - CNN2 января, 05:15 • 4200 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 18498 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 11273 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 14798 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 14866 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 38801 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 56310 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183097 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 104392 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Государственная граница Украины
Харьков
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 33662 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 42489 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 42761 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 104392 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 41104 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Тесла Модель Y

Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова - нардеп

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки, возглавит Главное управление разведки Минобороны. Это произойдет после того, как Кирилл Буданов примет предложение Президента возглавить Офис Президента, считает нардеп Железняк.

Глава Службы внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова - нардеп

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки Минобороны вместо Кирилла Буданова, которого должны назначить на должность руководителя Офиса Президента. Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По ГУРу интересное назначение ожидают. По моей информации, это руководитель Службы внешней разведки Иващенко 

- написал Железняк.

Он отметил, что очень много было информации, что Буданову позволят выбрать кого-то из своих заместителей ГУР на должность заместителей руководителя Офиса Президента.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства.

Павел Башинский

Политика
Офис Президента Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк